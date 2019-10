Grandi anche questa settimana gli atleti MDS Panariagroup

Anche questa settimana gli atleti MDS Panariagroup si sono distinti sia in casa che in trasferta. Alla “Pisa Half Marathon” Tommaso Manfredini con un tempo di 1h 11′ ha tagliato il traguardo da 6° assoluto sotto la torre pendente, mentre Alessandro Donati è stato il 14° assoluto con 1h 14′.

Benissimo anche alla mezza di Correggio, la Camminata di San Luca: Lorenzo Villa terzo assoluto; Daniela Ferraboschi seconda tra le donne. Bellissima gara anche per Enrico Battagliola, Domenico Coppola, Mauro Lorusso ed Emanuele Meteori.