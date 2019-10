“Letters”: ad Albinea il laboratorio per riportare alla vita un testo scritto

Celebrare l’antica arte della corrispondenza epistolare, ridando voce alle lettere più emozionanti della storia della letteratura. Lettere d’amore, lettere d’addio e lettere segrete che raccontano la nostra storia e l’infinita gamma dell’esperienza umana attraverso i colori vividi delle emozioni, dei sentimenti, degli stati d’animo, di chi ha fatto dono di sé, prendendosi tempo per raccontarsi, per comunicare.

Questo il senso del laboratorio di lettura e narrazione “Letters” che si svolgerà da ottobre ad aprile, per un totale di 25 incontri a cadenza settimanale, nella sala civica di via Morandi 9.

Gli incontri saranno tenuti da Valentina Tosi, attrice, narratrice e pedagogista della mediazione corporeo-espressiva.

Il primo appuntamento sarà mercoledì 16 ottobre, alle ore 21 e sarà valido come prova e presentazione del laboratorio.

Durante le lezioni i partecipanti impareremo a come dar voce a un testo scritto per restituirgli vita, calore e attualità, in modo che sia appassionante ed emozionante per chi ascolta. Per farlo bisognerà confrontarsi e allenarsi con la tecnica del lettore-narratore: l’articolazione, il ritmo e il suono della parola, l’interpretazione dei personaggi, la presenza e la relazione saranno gli elementi su cui punteremo la nostra attenzione. Alla fine del laboratorio sarà realizzato un reading letterario.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Albinea, è aperta a tutte le persone interessate alla lettura e al teatro di narrazione. E’ consigliato inoltre a chiunque sia interessato a migliorare le proprie capacità di relazionarsi e parlare a una platea di persone o semplicemente di condividere racconti insieme agli altri. Non ci sono limiti di età e non occorre avere esperienza.

Per chi volesse partecipare all’intero percorso, la quota da versare sarà di 300 euro per 50 ore di formazione (6 euro ora), suddivise in due rate da 150 euro. Per iscriversi scrivere a teatro@istarion.it o telefonare al 338.5202392. Altre informazioni su www.istarion.it.