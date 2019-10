Sulla A13 per due notti chiuso lo svincolo di immissione sulla A4

Sulla A13 Bologna-Padova, per programmati lavori di manutenzione, nelle due notti consecutive di martedì 15 e mercoledì 16 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Milano, con orario 22:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita alla stazione di Padova Zona Industriale, si potrà proseguire sulla viabilità ordinaria, Corso Stati Uniti, e Corso Argentina, con rientro sulla A4, alla stazione autostradale di Padova est, per proseguire in direzione di Milano.