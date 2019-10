Ioleggoperchè: regala un libro all’I.I.S. Elsa Morante

Com’è noto è partita l’iniziativa patrocinata dal Ministero dell’Istruzione #Ioleggoperchè, che consente alle scuole di ricevere in donazione libri per le biblioteche scolastiche. L’I.I.S. Elsa Morante, storico istituto superiore di Sassuolo e punto di riferimento nel settore dell’istruzione professionale, partecipa per integrare il patrimonio librario della propria struttura che necessita di testi di narrativa per ragazzi, principalmente, e di classici della narrativa italiana.

Dal 19 al 27 ottobre prossimi sarà possibile recarsi nelle seguenti librerie gemellate con la scuola e donare un libro:

Mondadori Bookstore -Piazza Garibaldi 75 – Sassuolo

Libreria Incontri – Goodbook.it point – Piazza Libertà, 29 – Sassuolo

Nuvole di carta – piazza Libertà 6 – Maranello

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito: www.ioleggoperchè.it.

L’Elsa Morante ringrazia fin da ora tutti coloro che vorranno donare un libro per questo progetto: una buona biblioteca scolastica è fondamentale per educare alla lettura i ragazzi, e consentire loro, senza spesa, di avvicinarsi a questo piacere così utile per la loro formazione.