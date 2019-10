Domenica, anche a Bologna, la 2° Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica

Domenica 20 ottobre, dalle 10 alle 18, in centro a Bologna (Piazza Re Enzo, angolo Via Rizzoli) si terrà la 2° Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, promossa dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti di Bologna. Obiettivo della giornata è favorire la cultura della prevenzione sismica e un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese.

Architetti e ingegneri in un confronto con altri rappresentanti delle istituzioni, tra cui il Comune di Bologna, incontreranno i cittadini per focalizzare l’attenzione sui temi della sicurezza e della prevenzione sismica.

All’interno di due talk, uno al mattino e l’altro al pomeriggio, si approfondirà il concetto di rischio sismico affrontando le variabili che possono incidere sulla sicurezza di un edificio e le agevolazioni finanziarie (Sisma Bonus) disponibili per migliorare la sicurezza della propria abitazione a spese quasi zero.

Inoltre durante la giornata sarà possibile partecipare alla mostra di progetti realizzati da Ingegneri e Architetti, in tema di ricostruzione post sisma e di prevenzione. La partecipazione a tutte le iniziative è gratuita.

L’iniziativa è patrocinata dalla Fondazione Inarcassa, dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Città Metropolitana di Bologna, dal Comune di Bologna, e realizzata con il contributo di G&P Intech.