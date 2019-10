Interventi e migliorie per i cimiteri cittadini sassolesi

Si avvicina il 1 novembre e l’Amministrazione comunale è impegnata, assieme ad Sgp ed alla ditta Dugoni che ha in gestione l’appalto cimiteriale cittadino, alla sistemazione dei quattro cimiteri cittadini.

“Si tratta di interventi urgenti e non più procrastinabili – afferma il Vicesindaco di Sassuolo, con delega al patrimonio, Camilla Nizzoli – che sappiamo bene non risolveranno tutte le problematiche presenti nei cimiteri, alcune vecchie di tantissimi anni, ma rappresentano un passo avanti per restituire decoro a quei luoghi e dare la possibilità a quanti li frequenteranno, tra la commemorazione di tutti i santi e quella dei Defunti, di farlo in ambienti dignitosi.

Siamo convinti che la qualità di una società la si misuri anche attraverso il rispetto che ha verso i propri defunti; per questo gli interventi che si svolgeranno entro la fine del mese rappresentano il proseguimento di un’attività di manutenzioni e migliorie già programmate. Terminata la prima settimana di Novembre in cui tradizionalmente i cimiteri sono frequentati da tantissime persone, inizierà un altro pacchetto di interventi che porteranno ulteriori migliorie a quei luoghi”.

SGP sta acquistando sette nuove scale “a palchetto” per integrare la dotazione presente all’interno del Cimitero Nuovo Urbano e si è attivata per il riallineamento del bagno presso il cimitero di san Prospero e di Montegibbio. Sempre al cimitero Monumentale è stato sostituito l’automatismo nel cancello pedonale.

Al Cimitero di San Michele è stato disostruito il pluviale che causava infiltrazioni al muro esterno ed è stata eseguita la sabbiatura del muro all’interno del Cimitero Nuovo. La prossima settimana verranno eseguiti gli sfalci lato Pedemontana, l’asportazione della parti secche delle alberature all’interno dell’area cimiteriale e l’abbattimento delle alberature secche, lo sfalcio dell’erba, il diserbo nei viali pedonali, pulizia e lavaggio pavimenti unitamente alla deragnatura e pulizia vetri.

Dopo la prima settimana di Novembre saranno programmati ulteriori interventi di potatura come definito con il capo cantiere trai quali l’abbassamento della siepe di lauro presente al cimitero di San Michele ed il taglio e la pulizia dell’area di pertinenza lungo le mura cimiteriali sempre a San Michele.