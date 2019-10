L’anteprima del lavoro di Rusto all’OFF di Modena

Tra l’8 e il 10 Ottobre i muri del 71 Music Hub all’ingresso dell’OFF di Modena hanno accolto il writer toscano Rusto. Dopo i diversi interventi già realizzati in Via Morandi, grazie a Jens Besser, Dzia e Collettivo FX, quest’ultimo progetto sostenuto dall’Associazione culturale Stòff in collaborazione con il Comune di Modena – Settore Cultura, vuole collocarsi all’interno di un percorso che darà inizio ad una più ampia riflessione sul writing, spesso erroneamente chiamato in causa in contrapposizione ai temi del decoro e della riqualificazione, mirata a sottolineare la sua importanza culturale tra storia, estetica e contenuti.

In occasione della presentazione del lavoro di Rusto alla città, giovedì 17 ottobre, a partire

dalle ore 21:00, MoCu magazine con il patrocinio della Camera Penale di Modena

Carl’Alberto Perroux, porterà sul palco dell’OFF un nuovo MoCu Speaks che affronterà il

tema del Riscatto attraverso esperienze personali, storie di vita e writing grazie alla presenza di diversi ospiti che dialogheranno con l’artista.

foto: (al centro) Rusto