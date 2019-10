Al via la scuola di cucina di Antoniano insieme ad Alce Nero

Uno speciale corso di cucina per imparare a preparare gustosissimi piatti dolci e salati aiutando le persone che non hanno da mangiare. Torna, con sei nuovi appuntamenti, la speciale “scuola di cucina solidale” curata dal presidente Unione Cuochi Bolognesi Giuseppe Boccuzzi e promossa da Antoniano in collaborazione con l’azienda specializzata in prodotti biologici Alce Nero.

Le lezioni, in programma a Bologna tra ottobre e dicembre, saranno tenute da chef professionisti come Luca Montersino di ICook, Matteo Aloe di Berberé Pizzeria, Graziella Odorici dell’Osteria dell’Orsa e lo stesso Boccuzzi, che si occuperà di tre corsi speciali pensati per i bambini. La prima lezione dedicata agli adulti è in programma giovedì 24 ottobre.

Grazie alla collaborazione volontaria degli chef e alle materie prime donate da Alce Nero, tutto il ricavato della Scuola di Cucina sarà destinato alla mensa “Padre Ernesto” dell’Antoniano di Bologna, realtà francescana che ogni giorno mette in tavola 130 pasti caldi per le persone indigenti.

Da quest’anno, inoltre, Alce Nero si è impegnata a raddoppiare tutte le donazioni degli iscritti ai corsi, con l’obiettivo di garantire un intero mese di apertura della mensa e la distribuzione di oltre 2.500 pasti.

Anche le aziende possono offrire un contributo: a partire da quest’anno Antoniano e Alce Nero sono, infatti, a disposizione per l’organizzazione di speciali team building aziendali all’insegna della solidarietà. D’altra parte, come spiegano gli organizzatori, «le attività della cucina sono una metafora perfetta del lavoro in azienda: in entrambi i luoghi è necessario il pieno equilibrio tra creatività, rigore, gerarchia, collaborazione, immediatezza e organizzazione».

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail segreteria@antoniano.it o chiamare il numero 051.3940206.

Per info sulla scuola di cucina e calendario corsi:

onlus.antoniano.it/wp-content/uploads/Scuola-di-cucina-2Edizione_A5_web.pdf

Per info su Antoniano onlus: onlus.antoniano.it/