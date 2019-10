Deceduta all’Ospedale di Baggiovara una giovane donna proveniente dall’Ospedale di Sassuolo

Nella notte tra il 17 ed il 18 ottobre, nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Civile di Baggiovara è deceduta, per cause ancora da verificare, una ragazza di 22 anni trasferita dall’Ospedale di Sassuolo per eseguire alcuni approfondimenti diagnostici. La paziente, dopo un accesso in Pronto Soccorso a Vignola, è stata portata a Sassuolo il 7 ottobre scorso dove ha eseguito un intervento chirurgico urgente, il cui decorso post-operatorio è parso regolare.

A seguito di una sintomatologia dolorosa lamentata dalla stessa paziente, non apparentemente riconducibile a complicanze legate all’intervento, sono stati disposti diversi approfondimenti diagnostici, effettuati nei giorni scorsi in ospedale a Sassuolo. Nonostante un quadro clinico stabile, ieri sono stati programmati ulteriori approfondimenti per indagini di II livello. Previ contatti tra i professionisti dei due nosocomi, nella tarda serata di giovedì 17 ottobre la paziente è stata trasferita, a mezzo ambulanza, presso l’Ospedale Civile di Baggiovara per essere sottoposta ad approfondimenti diagnostici radiologici. Purtroppo, nonostante l’attivazione di tutti gli specialisti e le procedure necessari per la gestione del caso, dopo repentino aggravamento e pur a fronte della tempestiva attivazione di tutte le misura rianimatorie, la giovane donna è deceduta nelle prime ore del mattino del 18 ottobre.

Come prevedono le procedure aziendali, sono stati i sanitari dell’Ospedale Civile a segnalare l’accaduto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena. L’Azienda assicura la massima collaborazione alle indagini che verranno condotte dall’Autorità giudiziaria, avendo comunque piena fiducia nell’operato dei propri professionisti, che, ad una prima analisi, risultano aver assicurato tutte le cure necessarie.

Un evento tragico, imprevedibile, che lascia sgomenti tutti i sanitari e addolora profondamente. Tutto il personale sanitario si unisce al cordoglio della famiglia colpita da questo drammatico lutto.