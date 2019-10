Esordio europeo per l’uBroker, sabato al PalaRegnani contro i tedeschi del Darmstadt

Europa, finalmente. La Scandiano hockeystica non si misurava in sfide continentali da vent’anni esatti, quando (era il 1999) l’allora Rotellistica Scandianese affrontò niente po’ po’ di meno che il Barcellona – nella Champions League a rotelle.

Per la società Hockey Roller Scandiano, nata nel 2006 e oggi targata uBroker, è invece la prima volta in assoluto. Sabato 19 ottobre, al PalaRegnani di Via Togliatti (ore 20.45, diretta streaming su hockeypista.fisrtv.it), la formazione rossoblù affronterà i tedeschi del Darmstadt nell’andata dei sedicesimi di finale della World Skate Europe Cup (quella che fino all’anno scorso era la Coppa Cers). La formula è quella classica dell’andata e ritorno (in programma in Germania il 16 novembre).

“Un evento – dichiara il presidente dell’uBroker, Giorgio Germini – speciale. Come società siamo molto orgogliosi di entrare in questa nuova competizione continentale, nella quale vogliamo fare bene. I presupposti ci sono. Mi auguro anche che, siccome l’hockey sta portando in Europa il nome di Scandiano, ci sia un certo riscontro anche a livello di partecipazione del pubblico”.

“Ho esaminato qualche video dei nostri avversari – afferma il tecnico rossoblù Roberto Crudeli – ma non possiamo dire di conoscerli davvero bene. Giocano comunque in Europa da anni, e basta questo a renderci consapevoli del fatto che dovremo essere concentratissimi. E considerato che in Europa il fattore campo ha la sua particolare importanza, sarà fondamentale fornire una prestazione strepitosa per mettere il risultato al riparo da quella che sarà la gara di ritorno. Stiamo bene, ma non basta: per concretizzare il potenziale in pista dovremo essere bravi, sia io che i giocatori”.

Per l’occasione il tecnico ha convocato anche Samuele De Pietri (arrivato a stagione in corso al posto di Brusa), al debutto stagionale e finalmente pronto a dare il suo sicuro contributo alla squadra. Da ricordare, infine, che per quanto riguarda la giornata del campionato di Serie A1, sabato 19 ottobre si giocano soltanto due partite: Valdagno-Sandrigo e Breganze-Montebello. Tutte le altre – compreso il derby del PalaRegnani fra Scandiano e Correggio – sono in programma mercoledì 23 ottobre.

UBROKER HOCKEY SCANDIANO: Verona, Ballestero Duran, Tataranni, Gelmà Paz, Festa, Coy Grau, Franchi, Busani, De Pietri, Vecchi. Allenatore: Crudeli.

HOCKEY UNDER 17 E SQUADRA FEMMINILE

Sarà giorno di debutti assoluti, quello di sabato 19 ottobre, a Scandiano. Prima della partita di WSE Cup, infatti, nella tensostruttura adiacente al PalaRegnani giocherà la sua prima partita di campionato la nuova squadra femminile della Rotellistica Scandianese (allestita quest’anno per la prima volta e allenata da Massimo Barbieri), impegnata nel campionato maschile Under 17 (aperto alle formazioni femminili). E la sfida sarà di quelle speciali. L’avversario è infatti la formazione del Correggio. Inizio gara ore 17.30.