Il 26 ottobre inaugurazione automezzi e castello di manovra al Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari Valle del Santerno in Fontanelice

Nella giornata di sabato 26 ottobre, presso la Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari Valle del Santerno di Fontanelice (via del lavoro 6), si terranno le celebrazioni per la cerimonia di inaugurazione del castello di manovra per la formazione e l’addestramento del personale, e dei nuovi automezzi che andranno a implementare e rafforzare la risposta al dispositivo di Soccorso Tecnico Urgente quale primario compito istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Caserma di via del Lavoro.

Dalla cerimonia di consegna della struttura da parte dell’allora Amministrazione Comunale agli stessi Vigili del Fuoco (12 ottobre 2013) ormai sono passati 6 anni e oggi questa realtà festeggia i nuovi arrivi nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Un lungo percorso di collaborazione tra Enti e privati che, tramite l’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Fontanelice e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna, ha permesso di perseguire e realizzare una cordata finanziaria tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, la Regione Emilia- Romagna – Assessorato ai trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale, la Società imolese Finanza e Previdenza s.r.l., l’Azienda fontanese Effeti s.r.l., la Banca di Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco – Sezione di Bologna.

Le cerimonia avrà inizio alle ore 10, con le attività ricreative rivolte ai bambini diventando “Pompiere per un giorno”. Dalle 11.15, gli interventi delle Autorità presenti e a seguire verranno consegnati i riconoscimenti in segno della grande civiltà e della importante collaborazione ai sostenitori. A conclusione si svolgerà un saggio professionale dei Vigili del Fuoco Volontari del Distaccamento stesso e un rinfresco a cura delle Associazioni enogastronomiche della Valle del Santerno dopo il rituale taglio del nastro.

Il distaccamento sarà lieto di accogliere i cittadini che vorranno intervenire.