Modena: al parcheggio del centro la sosta si paga anche con il Telepass

Da oggi, venerdì 18 ottobre, è possibile pagare la sosta presso il Parcheggio del Centro tramite il sistema Telepass.

Il gestore della sosta in città Modena Parcheggi ha infatti comunicato all’Amministrazione di aver attivato a proprie spese questa modalità di pagamento aggiuntiva rispetto a quelle previste dal contratto di concessione, così come nei mesi scorsi ha proceduto con l’introduzione del pagamento elettronico tramite carte di credito e debito presso i parcometri e con la sostituzione anticipata degli stessi senza alcun impatto sul Piano economico finanziario alla base della concessione.

Gli utilizzatori del Parcheggio del centro che vorranno utilizzare tale modalità di pagamento dovranno accedere al parcheggio utilizzando la pista segnalata più a destra avvicinandosi alla sbarra che si aprirà automaticamente, esattamente come avviene presso i caselli autostradali. Per l’uscita potrà essere utilizzata qualsiasi pista ed il costo della sosta verrà addebitato nella fattura Telepass come per i transiti autostradali.

Coloro che, pur avendo a bordo del veicolo un apparato Telepass, non intendessero utilizzarlo potranno accedere al parcheggio utilizzando la pista di ingresso a sinistra e prelevando il biglietto come di consueto. I titolari di abbonamento, per evitare l’addebito sulla fattura Telepass continuando ad accedere al parcheggio da qualsiasi pista di ingresso, potranno richiedere il blocco del loro apparato Telepass alla cassa del parcheggio negli orari di apertura comunicando il numero dello stesso.