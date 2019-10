Aggredisce autista bus per scendere dove non c’è fermata, ricercato

Si è dato alla fuga dopo la brutale aggressione ad un’autista del servizio pubblico di trasporti di Reggio Emilia ma potrebbe essere presto identificato dai Carabinieri della sezione radiomobile che al riguardo stanno conducendo le indagini ordine ai reati di lesioni personali e interruzione di pubblico.

E’ successo ieri pomeriggio intorno alle 15.30 quando i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, su indicazione dell’operatore in servizio al 112 allertato dalla sala operativa del 118 che stavano intervenendo con un’ambulanza, si recavano in via Sani incrocio via Makallé dove il conducente di un autobus del trasporto pubblico SETA era stato brutalmente aggredito da uno straniero che, durante la corsa, pretendendo di scendere al di fuori della prevista fermata, al rifiuto del conducente lo aggrediva colpendolo al ginocchio per poi dileguarsi non appena il bus si fermava.

L’autista, un 33enne di Reggio Emilia, ricorso alle cure mediche presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, riportava una contusione al ginocchio. La corso, interrotta per circa mezzora, riprendeva regolarmente all’arrivo di un conducente sostitutivo. Al vaglio dei carabinieri le testimonianze e soprattutto le telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino che potrebbero presto portare all’identificazione dell’aggressore chiamato a rispondere dei reati di lesioni personali e interruzione di pubblico servizio.