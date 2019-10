Al via la stagione del Nuovo Cinema Teatro Italia

Domenica 20 ottobre la stagione del Nuovo Cinema Teatro Italia di Soliera, predisposta dalla Fondazione Campori, prende il via con una doppia proiezione: alle ore 17 “Aladdin”, il film fantasy diretto da Guy Ritchie e prodotto dalla Walt Disney; alle ore 21.15, “Mio fratello rincorre i dinosauri”, il film di Stefano Cipani con Alessandro Gassman e Isabella Ragonese. Il film italiano verrà proiettato di nuovo lunedì 21 ottobre, alla stessa ora.

Poi, fino a metà dicembre, si susseguiranno film di assoluta qualità, offrendo spesso al pubblico una buona occasione per recuperarli dopo una prima uscita troppo fugace nei cinema. In cartellone il maestoso “C’era una volta a… Hollywood” di Quentin Tarantino, la deliziosa commedia francese “L’amour flou. Come separarsi e restare amici” di Romane Bohringer, la favola beatlesiana “Yesterday” di Danny Boyle, l’acclamato “Joker” con Joaquin Phoenix già in odor di Oscar, “Le verità” del giapponese Hirokazu con le dive francesi Catherine Deneuve e Juliette Binoche, “Tutto il mio folle amore” di Gabriele Salvatores e l’ultimo Woody Allen, “Un giorno di pioggia a New York”. Per la rassegna “Cine kids” della domenica pomeriggio sono in programma le proiezioni di “Toy Story 4”, “Il Re Leone”, “Pets 2”, “Angry Birds 2”, “Shaun, vita da pecora”, “La famiglia Addams” e “Il piccolo Yeti”. Il 15 dicembre tornerà infine il Corti Vivi Film Fest.

Info e biglietteria: 059.859665, 347.3369820, cinemateatroitalia@fondazionecampori.it