“Il paese senza parole”, domenica al Piccolo Teatro in Piazza di Sant’Ilario d’Enza

“Il paese senza parole”, domenica al Piccolo Teatro in Piazza di Sant’Ilario...

RossoTeatro/Atelier Teatrodanza presenta, domenica 20 ottobre alle 16.30 a S. Ilario d’Enza presso il Piccolo Teatro in Piazza: “Il paese senza parole” con Marianna Batelli e Alessandro Rossi. Regia Roberto Anglisani.

Nel paese dove vivono Philéas e Cybelle non si parla quasi mai: qui le parole vanno comprate e mica tutti i bambini possono permetterselo. Così Philéas, quando si innamora di Cybelle, non ha abbastanza soldi nel salvadanaio per dirglielo. Tre parole riesce a rubarle al vento, e poi ha con sé una parola speciale. Ma un giorno quel vento torna, più forte e…

Biglietto unico € 5 – Info: 3289071004 – info@teatrolattesa.it