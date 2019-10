Decima vittoria stagionale e quarta di fila quella di Motegi per il neo-confermato Campione del Mondo Marc Marquez. Alla Honda il titolo Costruttori. Secondo Quartararo; Dovizioso terzo con la Ducati per il centesimo podio della sua carriera in tutte le classi. Quarto Vinales, sesto Morbidelli che era scattato dalla prima fila. Domenica da dimenticare per Valentino Rossi, caduto quando si trovava in decima posizione.