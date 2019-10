Attivo a Formigine presso l’URP lo sportello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

Il Comune di Formigine informa i cittadini dell’opportunità di ottenere gratuitamente un’identità digitale SPID. Si tratta di una novità molto importante per accedere ai servizi online locali ma non solo. SPID è infatti identità digitale valida per tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione a livello nazionale, regionale e locale, ma anche per i privati aderenti: è utilizzabile da computer, tablet e smartphone (https://www.spid.gov.it/).

Ottenere una identità digitale LepidaID è semplice, gratuito e per sempre: basta la maggiore età. Dal punto di vista pratico, i cittadini già in possesso di identità FedERa rilasciata dal Comune di Formigine riceveranno una comunicazione via mail da LepidaID con le indicazioni da seguire per convertire l’identità esistente FedERa in una nuova identità LepidaID. Per coloro che possiedono identità FedERa rilasciate con identificazione “forte” (a vista) la procedura di conversione in identità LepidaID richiede semplici passaggi online; coloro che possiedono invece identità FedERa rilasciate con identificazione “non forte” devono richiedere, sempre online, una identificazione scegliendo tra le modalità disponibili. Il Comune di Formigine ha già attivato lo Sportello SPID presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico (Sportello del Cittadino) presso il quale il cittadino potrà recarsi per le operazioni di identificazione de visu, cioè fisicamente. I cittadini che non possiedono identità FedERa, invece, possono ottenere le nuove identità LepidaID registrandosi sul sito https://id.lepida.it scegliendo una modalità di identificazione: di persona (de visu), con firma digitale, tramite CIE/CNS (carta d’identità elettronica e carta nazionale servizi). In tutti i casi è necessario avere a portata di mano un indirizzo e-mail, il cellulare, un file pdf contenente la scansione fronte-retro di un documento di riconoscimento valido (carta di identità, passaporto o patente di guida) e un altro file pdf contenente la scansione fronte-retro della tessera sanitaria. Fra i servizi online fruibili attraverso SPID ricordiamo le iscrizioni scolastiche, il Fascicolo Sanitario Elettronico, pratiche INPS e INAIL, mentre fra quelli attivi a livello comunale si rammentano i servizi per studenti come trasporto, mensa, prolungamento orario scolastico.