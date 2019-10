Castelnovo Sotto: dalle frazioni al mercato grazie al nuovo pulmino

Da oggi sarà a disposizione un servizio in più per i cittadini di Castelnovo Sotto. E’ stata infatti inaugurata sabato pomeriggio la navetta che collegherà le frazioni al capoluogo. L’attivazione del trasporto è stata possibile grazie al fruttuoso dialogo tra Auser “Telefono Amico” e Comune; una collaborazione che ha consentito di dare risposta a un’esigenza palesata da molti residenti. I volontari castelnovesi hanno quindi messo a disposizione un veicolo che sarà attivo la mattina del lunedì, giorno di mercato per Castelnovo Sotto.

La presentazione del servizio è avvenuta nella sede Auser di via della Conciliazione 4. Erano presenti il sindaco di Castelnovo Sotto Francesco Monica, il suo vice Carla Guatteri, l’assessore Cristina De Palmi, la consigliera regionale Roberta Mori e il presidente della sezione castelnovese di Auser, Fabio Montanari.

“Auser riveste un ruolo molto importante sul nostro territorio – ha detto il sindaco Monica – Lo dimostra in tante iniziative e ora anche in questa. I volontari si impegnano in prima persona per migliorare il territorio in cui vivono e andare incontro alle esigenze dei loro concittadini, dimostrando un senso civico che deve essere di esempio per tutti. Li ringrazio ancora una volta per questa loro dedizione che, nel caso della navetta, consentirà a chi vorrà e non avrà i mezzi per farlo in autonomia, di potersi spostare dalle frazioni al capoluogo”.

Chi desiderasse utilizzare il pulmino dovrà prenotarsi telefonando ai numeri 0522683046 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11) e 3703366819 (dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18). La navetta non prevede biglietto, ma è gradita un’offerta libera.

Questi gli orari e i luoghi di sosta: ore 9, partenza dalla chiesa di Meletole; ore 9.05 Cogruzzo (via Canalino – ex Conad Davoli); 9,10 Cogruzzo (Via Cornetole – Ex negozio Bartoli). Il ritorno è previsto alle 11 con ritrovo davanti alla sede di Auser in via della Conciliazione 4. Gli orari potranno essere modificati a seconda delle prenotazioni.