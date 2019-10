Cisterna che trasportava ossigeno in pressione sbanda in tangenziale per pneumatico esploso. Nessun ferito

Cisterna che trasportava ossigeno in pressione sbanda in tangenziale per pneumatico esploso....

Oggi pomeriggio intorno alle 15.15 incidente stradale sulla Tangenziale all’altezza dell’uscita aeroporto: una cisterna ha sbandato a causa di un pneumatico esploso. Nell’incidente si è rotto il serbatoio e il gasolio si è riversato sulla sede stradale.

L’urto inoltre ha provocato la rottura di un manometro e un dotto della cisterna che in quel momento stava trasportando ossigeno in pressione. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente con diverse squadre per mettere in sicurezza una situazione pericolosa. Sul posto oltre al 115 anche Polstrada e Aspi.