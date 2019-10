L’economista Stefano Zamagni giovedì a Modena all’Auditorium Marco Biagi

E’ il più autorevole esponente dell'”economia civile”, ovvero un modo di pensare al sistema economico basato su alcuni principi – come la reciprocità, la gratuità e la fraternità – che superano la supremazia del profitto o del mero scambio strumentale nell’attività economica e finanziaria. Stefano Zamagni, presidente della Pontificia accademia delle scienze sociali, già presidente dell’Agenzia per il terzo settore, è apprezzato in tutto il mondo per i suoi studi in materia di economia sociale.

Giovedì 24 ottobre alle 18 il professore è a Modena presso l’Auditorium Marco Biagi (Largo Marco Biagi 10) per un evento speciale – gratuito e aperto al pubblico – che contrassegna il partenariato tra Gruppo Hera e festivalfilosofia: in questa occasione Stefano Zamagni discute la questione della persona, approfondendo alcuni temi dell’edizione 2019 del festivalfilosofia, in un intervento dal titolo “Il capitale persona”. La lezione indaga come l’ordine sociale che chiamiamo capitalismo debba farsi responsabile se si vuole non solo rispettare i diritti di ciascun individuo, ma anche dimostrare uguale considerazione per il destino di ciascuna persona.

La partnership tra Gruppo Hera e festivalfilosofia è un segnale concreto di come le imprese territoriali si riconoscono nel progetto e scelgono concretamente di sostenerlo.