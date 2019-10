Pavullo: fermati durante un controllo e trovati con alcuni grammi di hashish

Due diciottenni sono stati fermati nei giorni scorsi durante i controlli su strada dei carabinieri nel pavullese e, sottoposti a controllo, sono stati trovati in possesso di 11 g di hashish, nascosti nel vano porta oggetti del veicolo. Per i due è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio in concorso. Nel corso della perquisizione i militari hanno rinvenuto anche la somma di 370 €, sequestrata poiché ritenuta presumibilmente provento dell’attività di spaccio.