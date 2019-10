Venerdì notte a Castelvetro, militari della locale stazione, durante un servizio di controllo del territorio in area campestre, in un fienile in disuso in stato di abbandono, hanno rinvenuto vari utensili da lavoro, probabili provento di furto. Sono state recuperate valigette contenenti martelli demolitori, trapani, utensili spara chiodi avvitatori, un flessibile ed altri accessori. Gli oggetti sono custoditi e visionabili presso la Stazione Carabinieri di Castelvetro.