Arrivate in città le prime 50 eBike a pedalata assistita di Mobike, il gestore del bike sharing del Comune di Bologna

Arrivate in città le prime 50 eBike. Come già annunciato durante la Settimana europea della Mobilità, entro il 2019, progressivamente, saranno posizionati 300 mezzi. Le biciclette a pedalata assistita di Mobike, il gestore del bike sharing del Comune di Bologna, sono dotate di un motore elettrico che aiuta la pedalata senza però eliminarla, e sono in grado di semplificare e velocizzare al massimo gli spostamenti in città integrandosi nel sistema dei trasporti pubblici urbani.

Quanto costa

La tariffa è di 2 euro ogni 30 minuti. La eBike va parcheggiata dentro agli eBike Hub visibili sull’app: ce ne sono 54, sia fuori che dentro l’area operativa (che coincide con il centro storico). L’app suggerisce quello più vicino, indicando la distanza ed il percorso. In caso contrario:

se si parcheggia nell’area operativa (che coincide con il centro storico) ma al di fuori di un eBike hub, Mobike addebiterà agli utenti un costo aggiuntivo di 10 euro

se si parcheggia fuori dall’area operativa (quindi fuori dal centro storico) e fuori da un eBike hub, Mobike addebiterà agli utenti un costo aggiuntivo di 50 euro.

Gli addebiti saranno prelevati direttamente dal Portafoglio Mobike dell’utente. Se il credito del Portafoglio eBike andrà in negativo non sarà più possibile utilizzare l’app se non inserendo una nuova ricarica sufficiente a coprire il debito.

Come funziona

Scarica l’app Mobike, utilizza la stessa app sia per la eBike che per i modelli tradizionali

vai alla pagina “eBike” dell’app, ricerca la tua bici a pedalata assistita e scansiona il codice QR della tua eBike. Nell’app è possibile, dall’icona a forma di fulmine che identifica e localizza la eBike sulla mappa, visualizzare la carica rimanente di ciascun mezzo

usa la tua eBike e, quando finisci la corsa, parcheggiala negli appositi eBike Hub. Nel caso in cui si voglia terminare la corsa fuori da un eBike Hub la app suggerirà quello più vicino, indicando la distanza ed il percorso

chiudi la corsa tramite app, a differenza delle biciclette Mobike tradizionali le eBike non sono dotate di un lucchetto elettronico. La corsa termina tramite app cliccando su “Termina Corsa”. Inizio e termine corsa saranno quindi sempre azionate tramite app. Questa nuova tecnologia presente sul mezzo eliminerà totalmente i tentativi di manomissione per un utilizzo improprio.

Dove sono gli eBike Hub

Non tutti gli hub mobike sono attivi per la eBike. Gli eBike Hub sono identificati dalla segnaletica verticale ed evidenziati nella mappa dell’app con le icone “P” e si trovano in luoghi visibili. In questa fase di avvio sono stati selezionati 54 eBike Hub distribuiti tra centro storico e periferia.

Ecco dove dove sono tutti gli eBike Hub: