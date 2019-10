Il clima si scalda in casa uBrokere, arriva il derby

Cade alla quarta giornata, ed è una sfida diversa dalle altre. UBroker-Bidielle, alias Scandiano-Correggio, si presenta tradizionalmente come qualcosa di particolarmente sentito. E atteso.

Mercoledì 23 ottobre le due squadre si troveranno di fronte nel posticipo del PalaRegnani (ore 20.45, diretta sul canale 814 di Sky e in streaming su hockeypista.fisrtv.it) in un match che – oltre a presentare il valore aggiunto derbystico – è delicato ed importante per entrambe. In campionato sia l’uBroker che la Bidielle vengono da due kappaò (i correggesi si sono poi visti assegnare la sconfitta a tavolino anche per il match della prima giornata, e al momento – in attesa dell’esito del ricorso presentato – sono ultimi a zero punti) ed è chiaro che un’eventuale ulteriore battuta d’arresto complicherebbe non poco il presente. Scandiano ha dalla sua un paio di cose: il morale risollevato dopo la vittoria nella WSE Cup e… il ricordo degli ultimi due derby casalinghi, entrambi vinti (l’ultimo di questi, due anni fa, ebbe sportivamente un carattere “drammatico”, avendo decretato al contempo la salvezza di Scandiano e la retrocessione del Correggio in A2). Ma in un derby, lo sappiamo, la pallina è ancora più “rotonda” del solito…

Come sempre, da una parte e dall’altra sono presenti alcuni ex. In questo caso Giorgio Maniero nelle fila del Correggio e Samuele De Pietri in quelle scandianesi. Per quest’ultimo (arrivato a preparazione iniziata al posto di Brusa) si tratterà tra l’altro della prima convocazione stagionale in campionato: “Per me – sono le parole di De Pietri – è un derby dal sapore particolare. Al momento sono al sessanta per cento della condizione, ma se dovessi essere chiamato ad entrare in campo per dare il mio contributo, sarò al duecento per cento. Come vedo la sfida? I valori in campo non vincono le partite. E’ il gruppo che ci riesce. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, entrando nell’ottica di giocare più di squadra, di aiutare sempre il compagno. Se riusciamo a fare questo, visto che la qualità non ci manca, potremo esprimerci come squadra che punta in alto. E in questo senso un derby può rappresentare una svolta del campionato. Spero veramente sia l’occasione che possa aiutarci a compiere un salto di mentalità importante”.

La formazione

UBROKER HOCKEY SCANDIANO: Verona, Ballestero Duran, Tataranni, Gelmà Paz, Festa, Coy Grau, Franchi, Busani, De Pietri, Vecchi. Allenatore: Crudeli.

Classifica: Breganze 9, Trissino 7, Sandrigo 7, Valdagno 7, Forte dei Marmi 6, Lodi 6, Follonica 5, Viareggio 4, Monza 4, Sarzana 4, Scandiano 3, Montebello 1, Bassano 1, Correggio 0.

Le partite della quinta giornata d’andata. Sabato 26 ottobre: Monza-Follonica, Bassano-Breganze, Sarzana-Forte dei Marmi, Montebello-Scandiano, Viareggio-Valdagno. Domenica 27 ottobre: Trissino-Lodi, Correggio-Sandrigo.