Inaugura sabato 26 ottobre al teatro De Andrè di Casalgrande la stagione teatrale Off2

La nuova stagione teatrale OFF2 al Teatro Fabrizio De Andrè organizzata dalla Associazione Quinta Parete sta per cominciare, si inaugura il 26 ottobre.

Sabato saranno i padroni di casa, la Compagnia Enrico Lombardi/Quinta Parete ad inaugurare la stagione con la nuova produzione “S/caduti” esito di un progetto sul tema della diversità, finanziato dalla Regione Emilia Romagna.

Diretti da Enrico Lombardi, Silvia Marchetti e Juri Roverato, in scena insieme agli stessi Lombardi e Roverato, ci saranno 16 adolescenti, emersi da un laboratorio teatrale sviluppatosi a partire da gennaio 2019 dal titolo “Si può essere diversi”: un percorso che ha coinvolto in tutto circa 90 ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 16 anni provenienti dai G.E.T (Gruppi educativi territoriali) di 5 paesi della provincia modenese.

E’ possibile acquistare biglietti ed abbonamenti alla stagione chiamando il teatro negli orari di apertura della biglietteria e contattando l’associazione Quinta Parete.

Teatro De Andrè Piazza Ruffilli 1 Casalgrande (RE)

Tel. 0522.1880040 // cell. 334.2555352 – info@teatrodeandre.it

segreteria@quintaparete.org //cell. 342-9337099

Martedì – Giovedì dalle 15.30 alle 19.30

Mercoledì – Venerdì – Sabato dalle 9.00 alle 13.00