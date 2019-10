Le aree di sosta a disposizione in occasione dell’incontro di calcio Carpi – Modena

La Questura ricorda che, in occasione dell’incontro di calcio del Campionato Lega Pro Carpi vs Modena, in programma giovedì 24 ottobre alle ore 20.45, presso lo Stadio “S. Cabassi” di Carpi, saranno messe a disposizione dei tifosi ospiti le seguenti aree di sosta per veicoli:

Parcheggio BNL, situato all’intersezione di via N. Biondo civico 2 e via C. Marx;

Via N. Biondo lato est, nel tratto compreso tra il civico n.1 e via A. Moro;

Via A. Moro lato nord, nel tratto compreso tra via N. Biondo e via Martiri di Belfiore;

Via Martiri di Belfiore lato ovest, nel tratto compreso tra via A. Moro e via Cavour;

Via Piave lato ovest, nel tratto compreso tra via A. Moro e via Cavour;

Via S. Pellico lato ovest, nel tratto compreso tra via A. Moro e via Cavour.