Matteo Lancini e Paolo Crepet inaugurano il LIFE di Castellarano

L’offerta formativa e educativa a Castellarano si arricchisce di un nuovo elemento, il L.I.F.E. Laboratorio Integrato Formazione Educazione.

L’occasione per andare a vedere di persona di che cosa si tratta sarà il 25 e 26 ottobre alle ore 16, in via Rio Branzola nello stabile dell’ex-micronido (struttura chiusa da anni e completamente riqualificata) quando per l’inaugurazione l’Amministrazione ha pensato a nomi prestigiosi e contenuti educativi ad alto livello, per dare il segno, da subito, della professionalità e della passione che animeranno questo nuovo Centro.

Il 25 ottobre alle 16 si terrà un incontro con Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, Presidente della Fondazione “Minotauro” di Milano e docente presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università Milano-Bicocca e presso la Scuola di formazione in Psicoterapia dell’adolescente e del giovane adulto del Minotauro.

Lancini farà riflettere sul tema degli “alunni invisibili: la solitudine di una generazione iperconnessa”. L’incontro è pensato in maniera specifica per educatori e insegnanti, ma è aperto a tutte le persone (genitori, nonni, studenti universitari) che vogliano crescere nel cammino della propria formazione educativa.

Il 26 ottobre dalle 16 l’appuntamento sarà con Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, educatore e saggista, noto anche a chi non si occupa di educazione per i suoi interventi in trasmissioni televisive. L’incontro del 26 ottobre con Crepet si terrà presso la palestra della scuola primaria, accanto al centro LIFE.

Alle 18 l’inaugurazione vera e propria del Centro LIFE, con intervento del sindaco Giorgio Zanni.

Durante il pomeriggio del 26 saranno operativi laboratori per bambini e giochi da tavolo per ragazzi e adulti. I due incontri del 25 e 26 ottobre saranno moderati dal vice sindaco Paolo Iotti.

LIFE è una realtà piena di contenuti nuovi, supportati da un progetto educativo solido, ricco e disegnato a partire dalle esigenze specifiche nostro territorio.

Una volta operativo, di che cosa si occuperò il centro LIFE?

L’Associazione FROG gestisce uno spazio rivolto ai ragazzi dove di giorno è già attivo un centro didattico e alla sera si organizzano serate con giochi da tavolo e di ruolo; c’è inoltre un atelier di pittura e di attività artistiche, gestito da personale del Comune in collaborazione con le scuole del territorio, che sarà ampliamente utilizzato dalle scuole presenti nel territorio comunale.

Il Centro LIFE ospiterà poi, già a partire dalle prossime settimane, una proposta educativa nuova, che riempie un vuoto nel nostro territorio: insieme a Cerform/Stars&Cows, l’Amministrazione offrirà una serie di servizi per i giovani delle superiori e universitari, perché possano dialogare con le realtà industriali e imprenditoriali nel territorio e possano impostare il loro futuro dopo essersi arricchite dal confronto con persone ricche di competenza, professionalità e umanità.

Troveranno poi spazio in questa struttura anche corsi per massaggio neonatale, incontri con gli anziani (progetto Intrecci) e conferenze-dibattito di studio e di ricerca.

L’Amministrazione di Castellarano ha investito tempo e risorse per riaprire questa struttura ed offrire in essa nuovi servizi legati alla cultura e alla promozione della Persona nella consapevolezza che investire in cultura significhi non solo farlo per un futuro migliore, ma anche per un presente più consapevole.