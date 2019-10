Torna ad Albinea la festa d’autunno con i “Ciccioli balsamici”

Con la Festa d’Autunno dei “Ciccioli balsamici”, in programma sabato 26 e domenica 27 ottobre, torna ad Albinea un importante appuntamento con i prodotti tipici della tradizione reggiana e con il divertimento.

Piazza Cavicchioni ospiterà prodotti semplici e robusti come i ciccioli che si affiancheranno ad altri, più raffinati ed esigenti, come l’aceto balsamico tradizionale di Reggio. Il tutto darà vita a un’alchimia di sapori da gustare grazie alla possibilità offerta dalle degustazioni. Tra numerosi stand ed espositori, le contrade di Albinea, Montericco, Borzano e l’osteria della Fola prepareranno e presenteranno gli antichi sapori della nostra terra: gnocco fritto, erbazzone, torte tipiche, lambrusco, caldarroste, vin brulè, ciccioli, sugo d’uva, formaggio, salame, baccalà, vini, miele, condimento balsamico, dolcetti di Halloween e marmellate.

In sinergia con il l’associazione assaggiatori Abt di Reggio, domenica, alle 11 e alle 15.30, saranno organizzate visite guidate e assaggi all’acetaia Comunale collocata nei sottotetti della splendida “Villa Tarabini”.

Due saranno, come da tradizione, le sfide in cui si fronteggeranno i produttori locali: il Palio dei Ciccioli inviterà a singolar tenzone i norcini e il concorso “Balsamica Buonissima” in cui si daranno battaglia i produttori di aceto balsamico. Le disfide organizzate dal Comune di Albinea e dalla Pro Loco rientrano nelle iniziative destinate alla valorizzazione della gastronomia reggiana e delle produzioni tipiche agroalimentari e sono destinate a tutti i produttori privati.

Il via ufficiale sarà alle 8 di sabato con la partenza del Gruppo Micologico R. Franchi per la raccolta dei funghi. Per maggiori informazioni, è possibile contattare Ulderico Bonazzi al numero 0522.858177.

Alle 9.30 si terrà l’inaugurazione della mostra “Donne a 365 … fili” nella Sala Civica di via Morandi 9. L’esposizione, curata dall’associazione Italiana Punto Croce, sarà visitabile dalle 10 alle 18, sia di sabato che di domenica.

Alle 15, in piazza Cavicchioni, apriranno gli stands gastronomici della Pro Loco. Alle 15.30, andranno in scena le magie del “Circo più piccolo del mondo” di Agide Cervi con animazioni, illusionismo e magie. La giornata si concluderà alle 16 con la cottura di una forma di Parmigiano Reggiano.

Domenica sarà la giornata clou con l’arrivo dei norcini e la cottura dei ciccioli a partire dalle 8 in via Crocioni.

Dalle 9.30, in piazza Cavicchioni, e nelle vie limitrofe apriranno il “Mercato d’Autunno” con gli espositori locali e gli stand della Pro Loco. La Confraternita dell’Aceto Balsamico Tradizionale si esibirà nella cottura del mosto. Nella galleria del Centro Fola arriveranno gli antichi mestieri con l’esposizione dei funghi raccolti dal Gruppo Micologico Franchi.

Al parco dei Frassini il divertimento per i più piccoli sarà assicurato da Asineria “Asinobus” e “Coccolasino”, due momenti a cura di Asineria Asini di Reggio. Nel Piazzale del municipio ci sarà il percorso dedicato ai più piccoli con gli storici “tricicli grillo” e “Autoemoteca avis” che offrirà prove gratuite di glicemia, trigliceridi, colesterolo e pressione arteriosa.

Alle 12 in piazza Cavicchioni sarà offerto un aperitivo solidale in ricordo di Giancarlo.

Infine, alle 18, nella sala del Consiglio comunale, avverrà la premiazione del Palio del Cicciolo a cura dell’accademia Judices Salatii e del concorso Balsamica Buonissima a cura della Confraternita dell’aceto balsamico tradizionale.

Per informazioni contattare il Comune di Albinea (ufficio Urp) al numero 0522.590211, oppure collegarsi al sito www.comune.albinea.re.it.