Automobili Volvo

Volvo è un’azienda multinazionale produttrice di veicoli fondata nel 1927. La sede di Volvo si trova in Svezia, a Gothenburg. Volvo ha prodotto il suo primo veicolo già nel 1927. I veicoli Volvo più moderni sono immessi sul mercato in vari modelli, dai fuoristrada alle station-wagon, dai crossover alle berline.

Volvo produce anche autobus, camion, scocche, motori marini e attrezzature da costruzione, tramite vari dipartimenti e filiali. Tutto su Volvo è disponibile su www.espertoautoricambi.it

Le auto Volvo sono molto amate dagli automobilisti, che le considerano molto pratiche, affidabili e comode. Grazie ai motori molto resistenti e durevoli, alla meccanica resistente anche a carichi pesanti, alle scocche rigide, alcuni modelli sono considerati indistruttibili. Le auto Volvo hanno anche un alto livello di sicurezza. Tanto che i fondatori del marchio Volvo, Assar Gabrielsson e Gustav Larson, dicevano che la sicurezza era il parametro di riferimento per ogni decisione. Volvo ha adottato nei suoi pericoli molte innovazioni, creando degli standard per la sicurezza sulla strada. Alcuni degli ultimi modelli, per esempio, hanno ottenuto un punteggio percentuale quasi massimo negli ultimi crash test Euro NCAP (stiamo parlando dei modelli Volvo XC90 e Volvo XC60).

Entra nel nostro negozio online e potrai trovare ricambi e accessori per la tua Volvo, qualunque sia il modello e l’anno di produzione. Da noi troverai un catalogo illustrato molto dettagliato, con i prezzi migliori sul mercato e tanti modi per risparmiare. Tutti gli articoli offerti sul vostro sito sono divisi per categoria: dalle guarnizioni ai filtri di ogni tipo (olio, carburante, aria, abitacolo), dalle lampadine alle spazzole tergicristallo, dai cuscinetti alle cinghia di distribuzione, oltre a tantissimi altri articoli.

Non esitare a contattare gli esperti del nostro servizio clienti, Sarai piacevolmente sorpreso dalla loro professionalità, risponderanno a tutte le tue domande e ti aiuteranno a orientarti nella nostra immensa offerta di ricambi e accessori per auto. Lasciati sorprendere dai nostri prezzi e scegli il meglio per i tuoi acquisti!