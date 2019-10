Investito sulla via Emilia a Crespellano, grave 15enne

Un giovane di 15 anni è rimasto ferito in modo grave, investito da un’autovettura lungo la via Emilia in località Ponte Samoggia a Crespellano. E’ successo ieri sera intorno alle 23. Stando ai primissimi rilievi eseguiti dai carabinieri, il 15enne avrebbe attraversato la strada all’improvviso e velocemente. Dopo l’impatto con la vettura, condotta da una 30enne, la donna si è fermata subito a prestare soccorso e sono stati chiamati 118 e Carabinieri della compagnia di Borgo Panigale. Il giovane è stato immediatamente trasferito in gravissime condizioni all’Ospedale Maggiore dove è tutt’ora ricoverato, in prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione.