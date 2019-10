Maranello: il Cavallino è rosa per il mese della prevenzione

Il Comune di Maranello aderisce all’Ottobre Rosa, la campagna di sensibilizzazione sul tumore al seno. Per ricordare a tutti l’importanza della prevenzione sulle malattie oncologiche che ogni anno colpiscono le donne, l’amministrazione comunale ha deciso, per tutto il mese di ottobre, di illuminare di rosa alcuni punti e luoghi del territorio: l’atrio del municipio, la rotatoria del Cavallino del centro e la Piazzetta Nelson Mandela all’esterno della Biblioteca Mabic.

Ottobre è il mese tradizionalmente dedicato a comunicare ai cittadini l’importanza di corretti stili di vita, informare sulle patologie femminili più diffuse e sugli screening previsti per assicurare la diagnosi precoce: il “mese rosa” dedicato a una serie di campagne e iniziative per la prevenzione del tumore al seno. Solo in Italia ricevono una diagnosi di tumore della mammella oltre 50.000 donne all’anno, circa 140 diagnosi al giorno, in leggero aumento (+0,3 per cento per anno) mentre fortunatamente continua a calare, in maniera significativa, la mortalità (-0,8 per cento per anno). In linea con i dati AIOM 2018, la sopravvivenza a 5 anni delle donne con tumore della mammella in Italia è pari all’87%.

La diffusione su larga scala, nel nostro Paese, dalla seconda metà degli anni ’90 dei programmi di screening mammografico con l’aumento del numero di diagnosi di forme in stadio iniziale ha contribuito, unitamente ai progressi terapeutici e alla diffusione della terapia sistemica adiuvante, alla costante riduzione della mortalità per carcinoma mammario.