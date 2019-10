Questo pomeriggio poco dopo le 14.00, i vigili del fuoco del distaccamento di Pianoro sono intervenuti con una squadra in via G.Lelli a Pianoro per liberare un cavallo rimasto intrappolato in un letamaio. Lavoro lungo e faticoso ma alla fine i pompieri sono riusciti a rendere la libertà al cavallo. L’animale, in buona condizioni, è tornato a pascolare nei dintorni.