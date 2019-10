Hockey : Scandiano sempre terra proibita per i cugini del Correggio

Il fortino scandianese continua a presentarsi inespugnabile per i vicini di casa del Correggio, che – con il passivo di 5-2 – vanno kappaò per il terzo derby esterno consecutivo. E sempre con pieno merito rossoblù.

Mercoledì sera, al PalaRegnani – nella quarta d’andata – l’uBroker è stata più forte anche di una coppia arbitrale protagonista di una curiosa distribuzione dei cartellini blu: cinque contro Scandiano, zero contro la Bidielle Correggio: semplicemente irreale.

Buon per l’uBroker che, a correggere la vena distributiva dei due fischietti, ci ha pensato la vena di un sontuoso Mattia Verona, capace di parare quattro punizioni di prima su quattro, tre delle quali al navigato specialista Mirko Bertolucci.

Nel primo tempo i maggiori pericoli, per l’uBroker, non vengono dagli attacchi correggesi, ma di chi dirige la gara. Dopo le reti di Tataranni su rigore e di Gelmà, uno dei due arbitri corregge il collega (che era in condizioni di vedere meglio) decretando il primo blu contro Scandiano, per poi fischiare – di lì a poco – un rigore per la Bidielle (trasformato da Posito) con espulsione di Gelmà il quale, poco più tardi, sarà raggiunto da una nuova espulsione. Poco prima dell’intervallo Marc Coy – migliore in campo nel primo tempo – sigla il tre a uno.

La ripresa inizia con lo show dei “no” alle punizioni di prima correggesi da parte di Verona, e prosegue con il 4-1 di Ballestero. Ora però Correggio attacca con più pressione e convinzione; Scandiano difende non senza momenti di criticità e non perfeziona le ripartenze, trovando la quinta rete solo sulla punizione di prima (decimo fallo di squadra correggese) di Tataranni (buona la sua prova nel secondo tempo). Tabellino chiuso definitivamente, al quattordicesimo, dalla deviazione di Ehimi su conclusione da quasi metà campo.

A fine gara il tecnico rossoblù Roberto Crudeli ha tenuto a fare una precisazione in merito alle espulsioni: “Ho sentito che in sede di telecronaca è stato affermato che l’uBroker sarebbe abituato a commettere falli da cartellino blu. Faccio presente che per due anni siamo stati la squadra con meno blu, e più in generale le squadre del sottoscritto sono sempre state fra le prime tre del campionato con il minore numero di falli da rigore commessi, idem per le punizioni di prima e per i falli di squadra”.

E mentre la squadra respira un po’ in termini di classifica – passando dall’undicesimo al nono posto – il calendario non permette nessun respiro: sabato 26 ottobre trasferta a Montebello, mercoledì 30 ottobre gara interna col Bassano. E sarà la quarta partita in dodici giorni.

Il tabellino

UBROKER HOCKEY SCANDIANO – BIDIELLE CORREGGIO 5 – 2

Reti 1° tempo: 7.58 rig. Tataranni, 8.27 Gelmà, 10.32 rig. Posito, 24.37 Coy.

Reti 2° tempo: 9.58 Ballestero, 13.21 puniz. Tataranni, 13.33 Ehimi.

UBROKER HOCKEY SCANDIANO: Verona, Ballestero Duran, Tataranni, Gelmà Paz, Festa, Coy Grau, Franchi, Busani, De Pietri, Vecchi. Allenatore: Crudeli.

BIDIELLE CORREGGIO: Campor, Zucchiatti, Ceschin, Barbieri, Posito, Gavioli, Bertolucci, Maniero, Ehimi, Gasparini. Allenatore: Jara.

Arbitri: Molli e Rago.

Espulsioni per 2 minuti: nel primo tempo Tataranni, Gelmà (due volte); nel secondo tempo Festa, Ballestero.

Spettatori: 250 circa.

Classifica: Breganze 9, Forte dei Marmi 9, Lodi 9, Follonica 8, Trissino 7, Sandrigo 7, Valdagno 7, Viareggio 7, Scandiano 6, Monza 4, Sarzana 4, Montebello 1, Bassano 1, Correggio 0.

Le partite della quinta giornata d’andata. Sabato 26 ottobre: Monza-Follonica, Bassano-Breganze, Sarzana-Forte dei Marmi, Montebello-Scandiano, Viareggio-Valdagno. Domenica 27 ottobre: Trissino-Lodi, Correggio-Sandrigo.