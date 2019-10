Sabato a Villa Minozzo si inaugura il ponte sul rio Sologno

Sarà inaugurato sabato mattina, alle 11.30, il nuovo ponte della Sp 108 sul rio Sologno, a Villa Minozzo, realizzato dalla Provincia di Reggio Emilia e dalla Regione Emilia-Romagna con un investimento di 800.000 euro. Alla cerimonia, insieme alla comunità di Villa Minozzo, saranno presenti il presidente della Provincia, Giorgio Zanni, il sottosegretario alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi ed il sindaco Elio Ivo Sassi. Il nuovo ponte, già percorribile da fine settembre, è un’infrastruttura fondamentale per le comunità nel nostro Appennino, in grado di garantire collegamenti più rapidi e più sicuri con il resto del territorio e ha rappresentato uno degli interventi più complessi realizzati dalla Provincia negli ultimi anni. Il progetto ha infatti previsto la demolizione e la ricostruzione del ponte, realizzato a metà degli anni Sessanta, che presentava gli inevitabili segni del tempo che avevano comportato, via via, il divieto di transito per i mezzi pesanti e, dall’aprile 2017, la circolazione a senso unico alternato. Limitazioni ora non più presenti grazie alla relativa leggerezza della nuova struttura ed al sistema di isolamento sismico introdotto che consentono al ponte di resistere anche alle azioni sismiche estreme previste dalla più aggiornata normativa. L’intero iter di progettazione, approvazione, gara d’appalto e realizzazione dell’opera – seguito dalla Provincia di Reggio Emilia – è stato completato nell’arco di 20 mesi.