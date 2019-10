Schianto fatale a Rolo, muore un 20enne del posto

Un incidente stradale dalle conseguenze mortali si è verificato poco prima delle 2.30 di questa notte a Rolo: un 20enne del paese ha perso la vita per i gravi traumi riportati a seguito del tragico sinistro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Novellara e Fabbrico, i sanitari inviati dal 118 e i vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione, ancora all’esatto vaglio dei carabinieri delle stazioni di Fabbrico che unitamente ai colleghi della stazione di Novellara hanno proceduto ai rilievi di legge, l’autovettura Lancia Y condotta dal 20enne di Rolo percorreva via Rubona in località Cascina Rubona quando, giunta all’altezza dell’incrocio con via Nuova, per cause ancora all’esatto vaglio, ha impattato violentemente con un palo della luce per poi ribaltarsi più volte lungo a strada. Un impatto letale per il giovane conducente che decedeva sul posto per le gravi lesioni riportate. I Vigili del Fuoco lo estraevano dall’auto e i sanitari inviati dal 118 altro non potevano che constatarne il decesso. La salma del giovane è stata posta a disposizione della Procura reggiana, titolare dell’inchiesta che verrà aperta per far luce sul tragico incidente.