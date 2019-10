Agenda digitale: il Comune di Reggio premiato allo Smau per il servizio Telegram

Ieri, giovedì 24 ottobre, il Comune di Reggio Emilia ha ricevuto il premio Smau 2019 “Eccellenza italiana modello di innovazione per le imprese e le pubbliche amministrazioni” per il servizio canale bot Telegram, attraverso il quale aggiorna in tempo reale – tramite notifiche push direttamente sullo smartphone – più di 2700 reggiani iscritti con notizie, eventi e allerte meteo/comunicazioni della città, in collaborazione con la Protezione Civile provinciale.

Ha ritirato il premio l’assessore comunale alla Trasformazione digitale Valeria Montanari che ha illustrato alla platea milanese le modalità con le quali è nato il servizio: da un’idea di alcuni volontari digitali appartenenti al gruppo aperto Laboratori di Innovazione, attraverso lo sviluppo della startup reggiana Pigro (anch’essa premiata allo Smau) che ha dato vita al bot sulla nota applicazione Telegram, e una disseminazione massiva tramite social network, affissioni e passaparola.

Da settembre 2019 inoltre è partita un’ulteriore sperimentazione di canale Telegram accessibile tramite iscrizione, e dedicato ai genitori dei nidi e delle scuole d’infanzia della città: a oggi la sperimentazione coinvolge un nido e due scuole per ottimizzare le informazioni educatori-genitori (ad esempio: “domani si va a teatro”, “servono 2 euro per il pulmino”, “portate gli stivaletti”) e facilitare l’organizzazione del quotidiano, archiviare le informazioni sullo smartphone senza perderle. Il servizio risulta particolarmente utile per le famiglie straniere che si trovano maggiormente a loro agio con l’italiano scritto. La sperimentazione nasce da un’esigenza richiesta dai cittadini, emersa nella ricerca condotta per conto del comune di Reggio da Università Bocconi di Milano sull’utilizzo dei digitale tra i reggiani, condotta su 800 cittadini residenti in comune.

Il canale @ComuneREbot diffonde tutte le notizie del Comune e informazioni su eventi, viabilità, bandi e avvisi pubblici, oltre ad allerte meteo, ed è attivo 24 ore su 24. Con questa modalità non serve cercare informazioni: si è invece raggiunti direttamente dalle informazioni, che sono un bene strategico e necessario per orientare i nostri comportamenti. Il servizio è stato ottimizzato, raggruppando notizie e comunicati stampa in date ore del giorno per non invadere di notifiche gli smartphone dei reggiani, è gratuito e immediato: per attivarlo è necessario avere un dispositivo collegato a internet (smartphone, tablet).

“Si tratta di un premio importante, perché conferito nell’ambito di una kermesse rivolta principalmente a imprese private e sono poche le pubbliche amministrazioni riconosciute come eccellenti nell’ambito di Smau – ha ricordato l’assessore Montanari – Il grande valore del nostro bot Telegram è che è un progetto nato dal basso, da un’esperienza e una volontà dei cittadini e condivisa con loro. Abbiamo sperimentato, pronti anche ad accettare un fallimento se ci fosse stato, e invece si è rivelato un caso di successo, che è costato poche migliaia di euro e oggi è a disposizione di tutti”.