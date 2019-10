Certosa di Bologna, gli appuntamenti in occasione della festività di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti

In occasione della festività di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, l’Istituzione Bologna Musei | Museo civico del Risorgimento e Bologna Servizi Cimiteriali propongono un ricco programma di appuntamenti che dal 27 ottobre al 1 dicembre 2019 si svolgeranno principalmente presso il Cimitero della Certosa, grazie alla collaborazione con diverse realtà culturali, religiose e associative della città. Passeggiate, visite guidate, incontri, appuntamenti musicali e teatrali che animeranno il cimitero cittadino e non solo.

Un focus speciale è dedicato ad Arrigo Armieri (Bologna, 1931), uno degli scultori che più incisivamente hanno segnato il volto del Cimitero Monumentale negli ultimi decenni con la realizzazione di monumenti commemorativi di rilevante valore per qualità espressiva e sensibilità materica. In occasione della mostra Arrigo Armieri tra sacro e profano. Dalla Certosa all’atelier dello scultore che si inaugura al Museo civico del Risorgimento domenica 3 novembre alle h 11.00, sono cinque le iniziative proposte per avvicinarsi all’officina creativa dell’artista: domenica 3 novembre alle h 14.30 visita guidata con la curatrice Ornella Chillè e Roberto Martorelli alla scoperta di alcune delle numerose opere eseguite in Certosa; mercoledì 6 novembre alle h 17.30 conferenza di Ornella Chillè presso la Fondazione Collegio Artistico Venturoli dove Armieri ha mosso i primi passi della sua carriera; sabato 23 novembre e domenica 1 dicembre alle h 10.30 visita guidata alla mostra al Museo civico del Risorgimento e infine sabato 30 novembre alle h 15.30 un incontro per immagini insieme ad Angelo Scaramagli che ha conosciuto lo scultore in occasione della campagna fotografica realizzata per il progetto espositivo a lui dedicato.

Il calendario di iniziative autunnali conclude un anno di intensa programmazione culturale realizzata grazie al protocollo di intesa siglato tra Istituzione Bologna Musei e Bologna Servizi Cimiteriali, l’azienda di gestione dei servizi funerari in Certosa e presso il cimitero di Borgo Panigale. Sul fronte congiunto della valorizzazione della Certosa, membro della rete ASCE – Association of Significant Cemeteries in Europe che si occupa dei cimiteri come beni culturali, valorizzandone l’importanza storica e artistica, le attività più rilevanti hanno riguardato l’organizzazione del calendario di appuntamenti estivi, il potenziamento del turismo culturale con la creazione di una nuova fermata alla Certosa nell’ambito del nuovo percorso Giallo del City Red Bus, il bus scoperto che collega i principali monumenti e punti di attrazione della città, e infine la produzione di un nuovo, coinvolgente, video promozionale. Proiettato in anteprima sullo schermo di Piazza Maggiore durante la scorsa edizione della rassegna Sotto le Stelle del Cinema in collaborazione con la Fondazione Cineteca di Bologna e visibile sul canale YouTube di Storia e Memoria di Bologna, il filmato è stato promosso in occasione del progetto “La città e i suoi musei, nuove forme di comunicazione”, realizzato con il contributo dell’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del piano museale 2018 (L.R. 18/2000).

Anche quest’anno, in occasione delle festività di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, il Museo civico del Risorgimento e Bologna Servizi Cimiteriali garantiscono l’apertura straordinaria dell’Info Point storico artistico presso la Certosa, grazie all’impegno dei volontari dell’Associazione Amici della Certosa oltre al personale del museo. Da sabato 26 ottobre a domenica 10 novembre lo spazio sarà fruibile al pubblico tutti i giorni nei seguenti orari: h 9.00– 12.00 e 14.00–17.00. Info: 051 6150840 – infopointcertosa@comune.bologna.it – via della Certosa 18, ingresso principale (cortile Chiesa – portico nord).

Il programma “Certosa di Bologna. Appuntamenti 27 ottobre – 1 dicembre 2019” è realizzato da Istituzione Bologna Musei | Museo civico del Risorgimento e Bologna Servizi Cimiteriali con: Associazione Amici della Certosa, Museo Ebraico di Bologna, Istantanea Teatro, Burattini di Riccardo, Associazione Musica e Nuvole, Padri Passionisti, Fondazione Collegio Artistico Venturoli, Associazione Culturale Didasco, RestAuriamo.

PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI

* per ogni ingresso pagante in Certosa € 2 saranno devoluti alla valorizzazione del cimitero. Ritrovo 15 minuti prima dell’inizio. Tutti gli eventi si terranno anche in caso di maltempo. Tranne dove diversamente indicato il punto di ritrovo è presso l’ingresso principale della Certosa di Bologna (cortile Chiesa), via della Certosa 18.