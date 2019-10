Domenica si gioca Modena – Reggiana: divieti di sosta in zona stadio

In vista della partita Modena – Reggio Audace, in programma domenica 27 ottobre, alle 15, nella zona dello stadio Braglia sono state individuate alcune aree dove è vietata la sosta già a partire dalle 7 della domenica.

I divieti di sosta (dalle 7 alle 20) con rimozione dei veicoli, per consentire l’allestimento delle protezioni di sicurezza, saranno su entrambi i lati di viale Montecuccoli (da via Santi fino a viale Monte Kosica), via Monte Kosica (da piazzale Tien An Men fino a via Crispi,), via Dogali, viale Fontanelli e via Crispi (fino a piazzale Natale Bruni) oltre che su tutto il piazzale Tien An Men. Le rimozioni delle auto inizieranno già dalle prime ore della domenica mattina.

Presumibilmente nella tarda mattinata di domenica, inoltre, sarà attivato anche il divieto di circolazione nelle strade nell’area dello stadio come via Montecuccoli, via Fontanelli, via Monte Kosika, e via Crispi. Sarà comunque sempre possibile arrivare al Parcheggio del Centro utilizzando viale della Cittadella.

Previsti anche forti rallentamenti della circolazione nella rotatoria di piazzale Natale Bruni per l’arrivo delle auto della tifoseria ospite che troveranno sul posto le indicazioni per proseguire fino ai parcheggi a loro dedicati. Non si esclude, in caso di necessità, la chiusura della rotatoria che, nel caso, sarà stabilita dalle Forze dell’ordine, presenti sul posto. Possibili rallentamenti anche nell’area di San Cataldo e, in particolare, alla rotatoria di via Breda.

Previste, infine, modifiche dei percorsi del trasporto pubblico locale nell’area intorno allo stadio e alla stazione ferroviaria che rimarrà raggiungibile dal lato di Porta Nord.