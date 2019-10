Il Pedagogista Francesco Codello a Nonantola ospite della rassegna ‘Luogo Terzo’

Nel corso del mese di ottobre entra nel vivo la programmazione di Luogo Terzo, il ciclo di incontri ed attività di Officine Culturali, ospitati in biblioteca, che ha come obiettivo: capire, comprendere, apprendere, incontrarsi. Due dei temi che, con linguaggi e punti di vista differenti, verranno proposti nel corso degli incontri autunnali saranno i “Muri di ieri e di oggi” e “l’educazione diffusa e libertaria”.

Il pedagogista Francesco Codello ospite il 29 ottobre a Luogo Terzo

Francesco Codello, pedagogista, già insegnante e dirigente scolastico, autore di diversi saggi ed articoli su temi educativi sarà ospite della rassegna martedì 29 ottobre alle ore 21 alla Biblioteca di Nonantola. Sarà l’occasione per confrontarsi e domandarsi su quali regole e quali convenzioni possa basarsi l’apprendimento e l’educazione di bambini e ragazzi.

Gruppi di lettura

Entro la fine di ottobre prenderanno il via un gruppo di lettura per adulti ed uno per ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni. La partecipazione ad entrambi è gratuita ma è necessaria l’iscrizione presso la biblioteca.

Visita Guidata domenica 27 ottobre

La ricorrenza, infine, della caduta del muro di Berlino diventa occasione per riflettere sui “Muri di ieri e di oggi”. Domenica 27 ottobre alle ore 15:00 il Museo di Nonantola propone una visita guidata gratuita alla scoperta dell’itinerario archeologico visibile/invisibile di Nonantola.