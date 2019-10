Insospettabile 20enne denunciato, nascondeva un etto e mezzo di droga

Alla vista dei carabinieri della stazione di Poviglio, intenzionati a fare una perquisizione nella sua abitazione, ha fatto intendere di mostrarsi collaborativo consegnando spontaneamente un barattolo con una decina di grammi di marjuana. Alla. La successiva perquisizione comunque eseguita ha portato al rinvenimento del materiale propedeutico all’illecita attività quale due bilancini di precisione, un trita marjuana e alcuni barattoli vuoti utilizzati “stoccare” lo stupefacente.

Questa la premessa dell’attività condotta dai Carabinieri di Poviglio che in collaborazione con il “fido” Samir, unità cinofila della Polizia Provinciale, hanno denunciato alla Procura reggiana un insospettabile, in quanto incensurato, 20enne disoccupato abitante a Poviglio chiamato a rispondere del reato di detenzione ai fini spaccio di stupefacenti. A portare i carabinieri di Poviglio nell’abitazione dove alloggiava il 20enne sono state le risultanze investigative dei militari nell’ambito dei controlli in paese avuto riguardo al monitoraggio di alcuni assuntori.

Forti delle risultanze investigative acquisite i militari di Poviglio indirizzavano le attenzioni investigative nei confronti dell’odierno indagato appostandosi nei pressi del suo domicilio ricavato in un appartamento del paese. Avuta certezza della presenza del giovane in casa i militari andavano a fargli “visita” dando corso alla perquisizione domiciliare. Probabilmente credeva di evitare i controlli mostrandosi parzialmente collaborativo nel consegnare spontaneamente i 10 grammi di marjuana ma quando ha compreso che i carabinieri avevano intenzione di dare corso all’attività ispettiva, visto anche la presenza di Samir, l’unità cinofila della Polizia Provinciale giunta in supporto ai militari di Poviglio, si è mostrato ulteriormente collaborativo prelevando uno zaino imbottito di marjuana, del peso di oltre 140 grammi, che consegnava spontaneamente ai carabinieri che nel proseguo della perquisizione consegnandolo ai militari che poi proseguivano nei controlli la perquisizione rinvenendo e sequestrando due bilancini di precisione, un trita marjuana e alcuni barattoli vuoti usati per contenere marjuana. Acquisti tali elementi il 20enne veniva condotto in caserma e denunciato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.