La Pallacanestro Scandiano torna al PalaRegnani per la sfida con Casalecchio

A caccia del pokerissimo: sabato 26 alle 18 match interno per difendere la vetta di serie D maschile.

Un inizio di stagione positivo, con quattro vittorie in altrettanti match disputati, è già un importante termometro per l’ Emil Gas Scandiano, oggi a caccia di conferme nel match contro i bolognesi della Pol. Masi Casalecchio. I padroni di casa vogliono dimostrare di non soffrire le vertigini dell’alta classifica, che li vede in vetta al pari della Nazareno Carpi, continuando una serie positiva che, considerando il Marchetti, li vede sempre vittoriosi in stagione. I bolognesi di coach Forni, tuttavia, non arrivano al PalaRegnani per fungere da vittima sacrificale: il loro bilancio stagionale è di 2-2 e la sconfitta casalinga con la Nubilaria li renderà avvelenati.