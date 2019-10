Si apre a Reggio Emilia la decima edizione di Unijunior

Decima stagione e già centinaia le iscrizioni per Unijunior, il progetto che Unimore con l’Associazione Leo Scienza rivolge ai ragazzi fra gli 8 e 14 anni proponendo loro un percorso di avvicinamento alla scienza e alla cultura con lezioni divertenti e ad alto tasso esperienziale, dedicate a temi curiosi, di grande interesse per i più giovani.

Divulgazione scientifica è la parola d’ordine che contraddistingue l’attività di Unijunior, che nei suoi 10 anni di attività ha “laureato” migliaia di ragazze e ragazzi.

Per festeggiare la sua 10° edizione il progetto Unijunior “Conoscere per crescere” avrà quest’anno un calendario speciale con più di 20 lezioni (fra lezioni frontali e visite museali), tra cui i tantissimi giovani iscritti potranno scegliere. Inoltre, alle sedi di Modena e Reggio Emilia si affiancherà quest’anno, grazie al supporto di Unimore ed alla collaborazione dei Comuni delle rispettive città, anche la sede di Mantova, che ospiterà 5 delle lezioni in programma presso l’Istituto Superiore Enrico Fermi.

Numerosi sono i docenti e i ricercatori, dai diversi dipartimenti dell’Ateneo, che hanno aderito al progetto e permesso così di offrire un programma variegato e multidisciplinare. E saranno gli stessi professori universitari a tenere lezione e a calarsi davanti a queste platee dei giovanissimi studenti.

Il calendario si presenta ricco di nuove proposte tra lezioni, incontri e appuntamenti con viaggi e avventure attraverso la natura, l’arte, il corpo e la mente, l’informatica, la chimica, la storia, l’educazione civica e le profondità del nostro Pianeta.

“Da una prima edizione solo modenese – ha ricordato la dott.ssa Milena Bertacchini del Museo Gemma, coordinatrice di Unijunior – con 150 iscritti e un calendario di 5 appuntamenti, il progetto si è progressivamente ampliato nell’offerta delle lezioni e nel numero delle iscrizioni, espandendosi anche nella sede Unimore di Reggio Emilia con oltre 450 partecipanti e quest’anno anche a Mantova. Il progetto Unijunior, che rappresenta un ponte fra territorio ed Università, e trasforma l’Ateneo in un luogo accessibile a tutti ed in particolare alle giovani generazioni”.

Unijunior Unimore è membro della rete europea delle università per ragazzi EUCU.NET – European Children’s Universities Network e rientra nelle attività ufficiali di Terza Missione dell’Ateneo, poiché promuove l’importanza della ricerca e la diffusione della cultura scientifica nella società.

Si comincia sabato 26 ottobre, presso l’Aula Magna del complesso universitario Palazzo Dossetti (viale Allegri 9) a Reggio Emilia, con una lezione dal titolo “Il clima cambia: ecco come e perché” tenuta da tre esperti del DIEF – Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”: Luca Lombroso, Sofia Costanzini e Francesca Despini. Tante le domande a cui la lezione risponderà per conoscere le azioni concrete di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici, ma soprattutto le misure da intraprendere per contrastare il fenomeno in atto. La lezione inizierà alle ore 15.00.