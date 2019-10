Altra occasione persa per uBroker Hockey Scandiano

“Era una partita che andava vinta, anche se il Montebello è una buonissima squadra”. Parola di Roberto Crudeli, allenatore dell’uBroker Scandiano. Il tecnico rossoblù non è propriamente soddisfatto del pareggio, o pareggino, con cui la sua squadra se n’è uscita sabato sera dalla pista vicentina, al cospetto di una formazione oggettivamente di bassa classifica (il Montebello, che non ha ancora vinto, è la squadra che ha ottenuto meno punti “sul campo” di tutta la Serie A1 – considerando che il Correggio è a zero punti ma con una vittoria conquistata e poi tramutata in sconfitta a tavolino).

Il 2-2 ottenuto in questa quinta giornata d’andata lascia più o meno, in classifica, le cose some stanno. Ma gli scandianesi hanno perso un’occasione per avvicinarsi ai piani alti.

“E’ un pareggio – ha proseguito Crudeli – col quale lasciamo per strada due punti. Abbiamo commesso delle ingenuità, ma comincia a essere impressionante il fattore arbitrale, che continua a penalizzarci fortemente: un rigore che era gol e che stato annullato senza nemmeno far ripetere l’esecuzione, il Montebello che arriva a nove falli di squadra e a quel punto non gli viene più fischiato niente… E’ una cosa scandalosa; ma ci abbiamo anche messo del nostro, abbassando la concentrazione rispetto alla partita col Correggio. Stavolta ci siamo innervositi e non siamo riusciti a mantenerci dovutamente in carreggiata, sbagliando troppi gol davanti al portiere”.

E ora? Ci sarà da rimboccarsi le maniche in fretta. Mercoledì, per la sesta giornata, si torna in campo (in casa col Bassano), e sarà la quinta partita in quattordici giorni.

Il tabellino

MONTEBELLO HOCKEY – UBROKER HOCKEY SCANDIANO 2-2

Reti 1° tempo: 6.17 Galbas, 8.10 Gelmà, 18.06 Galbas.

Reti 2° tempo: 10.43 Ballestero.

MONTEBELLO HOCKEY: Nicoletti, Bertinato, Galbas Pedrol, Ghirardello, Peripolli, Bolla, Canesso, Fariza Corral, Gomez I Gilberte, Lorenzato. Allenatore: De Gerone.

UBROKER HOCKEY SCANDIANO: Verona, Ballestero Duran, Tataranni, Gelmà Paz, Festa, Coy Grau, Franchi, Busani, Iapichello, Vecchi. Allenatore: Crudeli.

Arbitri: Andrisani e Moresco.

Espulsioni per 2 minuti: Gelmà Paz, Bertinato, Coy Grau.

Le partite della quinta giornata d’andata. Sabato 26 ottobre: Monza-Follonica 2-2, Bassano-Breganze 8-4, Sarzana-Forte dei Marmi 4-4, Montebello-Scandiano 2-2, Viareggio-Valdagno 1-1. Domenica 27 ottobre: Trissino-Lodi, Correggio-Sandrigo.

Classifica: Forte dei Marmi 10, Breganze 9, Lodi 9, Follonica 9, Valdagno 8, Viareggio 8, Trissino 7, Sandrigo 7, Scandiano 7, Monza 5, Sarzana 5, Bassano 4, Montebello 2, Correggio 0.

Le partite della sesta giornata d’andata, mercoledì 30 ottobre: Lodi-Monza, Forte dei Marmi-Viareggio, Scandiano-Bassano, Valdagno-Correggio, Breganze-Trissino, Follonica-Sarzana, Sandrigo-Montebello.