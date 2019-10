Auto esce di strada e cappotta lungo via Franchini a Magreta

Spettacolare incidente lungo via Franchini a Magreta di Formigine dove un’autovettura è uscita di strada cappottando a ridosso del cancello di un’abitazione. Pare non ci siano feriti ma nell’urto si è danneggiato un tubo del gas. Situazione messa in sicurezza dai Vigili del fuoco.