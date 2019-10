‘Il nipote di Wittgenstein’ di Thomas Bernhard martedì al Teatro Asioli di Correggio

Martedì 29 ottobre (ore 21) prosegue la stagione di prosa del Teatro Asioli di Correggio con il Maestro Umberto Orsini interprete protagonista de Il nipote di Wittgenstein di Thomas Bernhard; adattamento e regia sono di Patrick Guinand; in scena anche Elisabetta Piccolomini.

Tratto dall’omonimo romanzo di Thomas Bernhard e portato in scena da Orsini per la prima volta nel 1992, è subito diventato uno spettacolo di culto; ripreso nel 2001, gli è valso il premio Ubu per l’interpretazione, e Orsini lo considera un suo “gioiello di famiglia”.

Biglietti: Euro 20/17,50/15

