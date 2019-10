“Castelli di coca”: eseguita nel carpigiano ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 indagati per traffico di stupefacenti

Alle prime luci dell’alba i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P del Tribunale di Modena, Dott. Romito, su richiesta del sostituto Procuratore della Repubblica di Modena, Dott. Giuseppe Amara, con cui è stata disposta la custodia in carcere per 8 persone (di cui una straniera) e gli arresti domiciliari per altri 3. L’indagine interessa complessivamente 15 persone, tutte conosciute per reati connessi con il traffico di cocaina. Nei loro confronti sono state eseguite perquisizioni domiciliari che interessano il comune di Carpi.

Le indagini sono state avviate dal 2018 dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Carpi e si sono avvalse di attività tecnica di intercettazioni telefoniche, utilizzo di apparecchiature di monitoraggio G.P.S. e analisi dei tabulati di traffico telefonico e telematico, nonché dei tradizionali servizi di osservazione, controllo e pedinamento, e hanno fatto luce su una capillare distribuzione di cocaina nelle piazze di spaccio della città, parchi pubblici, circoli e centri di aggregazione giovanile.

Nel corso delle attività è stato possibile segnalare 36 persone al Prefetto di Modena quali assuntori (tra cui qualche minorenne); sequestrare oltre mezzo chilo di vari tipi di droga (di cui almeno la metà cocaina), nonché 8.000 euro in contanti risultati il provento dell’attività di spaccio; arrestare in flagranza di reato 4 persone e denunciarne in stato di libertà altre 15.

L’operazione è stata condotta impiegando 70 Carabinieri del Comando Compagnia di Carpi con l’ausilio di un cane antidroga del Nucleo Cinofili di Bologna e di un elicottero del 13° Elinucleo di Forlì, che ha sorvolato Carpi e dintorni durante tutta la durata dell’operazione garantendo il supporto aereo ai militari a terra.