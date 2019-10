Intensi controlli della Polizia Stradale di Reggio Emilia su importanti arterie stradali

Nel fine settimana appena trascorso, la Sezione Polizia Stradale di Reggio Emilia, nel corso del servizio speciale tendente al contrasto del fenomeno denominato “stragi del sabato sera”, ha effettuato controlli ai conducenti di veicoli finalizzati all’accertamento del tasso alcolemico e alla alterazione psico/fisica correlata all’assunzione di sostanze stupefacenti/psicotrope. I controlli, compiuti a Reggio Emilia e precisamente su importanti arterie stradali, sono stati effettuati con pattuglie dei Distaccamenti di Guastalla e Castelnovo Né Monti, ed hanno interessato 35 conducenti, 21 di sesso maschile e 14 di sesso femminile ed altrettante vetture. Di questi, cinque uomini di età compresa tra i 28 e i 52 anni, sono risultati positivi all’etilometro.

Dei positivi, tre uomini (con tasso alcolemico maggiore di 0,8 g/l e fino a 1,5 g/l), sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno. In particolare un uomo di 43 anni residente a Reggio Emilia, fermato in centro abitato a bordo della sua autovettura, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti con l’etilometro e per tale ragione oltre a denunciarlo in stato di libertà per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica e rifiuto di sottoporsi agli esami, gli agenti operanti procedevano al sequestro ai fini della confisca della propria autovettura.

Due uomini, invece, sono stati sanzionati amministrativamente, in quanto è stato accertato un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, con sanzione da euro 544,00 a euro 2.174,00 e la sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi, oltre alla decurtazione di 10 punti sulla patente di guida.

Nello stesso fine settimana, al fine di contrastare quei fenomeni, spesso responsabili di incidenti stradali quali l’eccesso di velocità, sono state predisposte contemporaneamente diverse pattuglie, le quali munite di telelaser, hanno effettuato i rilevamenti con contestazione immediata.

I risultati hanno permesso di evidenziare come, in taluni tratti ritenuti pericolosi, tanti automobilisti viaggiano a velocità sostenute. Sono stati 11 i conducenti fermati per eccesso di velocità e a 5 di questi, avendo superato di oltre Km/h 40 il limite massimo consentito, è stata immediatamente ritirata la patente di guida per la prevista sospensione, oltre alla decurtazione di 10 punti sulla patente di guida. In particolare uno di questi, in un tratto stradale sottoposto alla limitazione di Km/h 50 in orario pomeridiano con traffico su ambo le direzioni di marcia, è stato fermato mentre viaggiava alla velocità di Km/h 120.

Il contrasto dei fenomeni correlati alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e all’eccesso di velocità, volti a prevenire gravi incidenti stradali, rimangono tra le priorità operative perseguite dalla Polizia Stradale pertanto, i relativi servizi finalizzati alla repressione di tali fenomeni, proseguiranno.