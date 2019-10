“Più sicuri insieme”, incontro informativo sulla sicurezza domani pomeriggio a Mirandola

Sensibilizzare la popolazione anziana di Mirandola e del suo territorio sull’odioso fenomeno delle truffe, quello dei raggiri, dei furti e delle rapine, informarli a dovere sui comportamenti da tenere e gli accorgimenti da adottare in proposito.

È questo l’obiettivo dell’incontro “Più sicuri insieme”, in programma domani martedì 29 ottobre a partire dalle ore 17.30 presso la sala consiliare del Comune di Mirandola – via Giolitti 22. La campagna, è promossa da Lapam Confartigianato e Anap (Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato) unitamente al Ministero dell’Interno. Gode del sostegno e della collaborazione dell’amministrazione comunale mirandolese e per l’occasione saranno presenti: il Sindaco Alberto Greco, l’Assessore alla Qualità Urbana, Ricostruzione e Sviluppo sostenibile del Comune di Mirandola, oltre che vice sindaco, Letizia Budri e l’Assessore alle Politiche economiche e Benessere sociale con delega alla Sicurezza Giuseppe Forte.