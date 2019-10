Cimitero Urbano di Carpi, gli orari di visita in occasione della commemorazione dei defunti

Cimitero Urbano di Carpi, gli orari di visita in occasione della commemorazione...

In occasione della commemorazione dei defunti che cade come ogni anno in data 2 novembre, il Cimitero urbano di Carpi resterà aperto con orario continuato da lunedì 28 a giovedì 31 ottobre dalle 8.30 alle 18.00. Venerdì 1, sabato 2, domenica 3 novembre l’apertura è prevista dalle ore 8.30, fino alle 17.00.

Per informazioni: Cimitero urbano – viale dei Cipressi – tel. 059/690489 – fax 059/645477 – gli uffici interni hanno gli stessi orari del Cimitero

Ades Srl Carpi – via Pisacane 2/a – tel.059/645140 – fax 059/621028 – uffici aperti da lunedì a sabato ore 8.00/13.00 – Adescarpisrl@cmbcarpi.it