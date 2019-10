Incontro mercoledì sera con Mediterranea Saving Humans nell’ambito della Festa dei Popoli

Un nuovo appuntamento nell’ambito della Festa dei Popoli 2019, che ha visto la propria giornata clou lo scorso 13 ottobre all’Oratorio Don Bosco, è in programma mercoledì 30 ottobre, al Centro sociale Insieme di Castelnovo Monti (in via dei Partigiani) alle 20.45. Sarà un dialogo con i ragazzi dell’Associazione Mediterranea Saving Humans, don Mattia Ferrari e Fabrizio Prandi di Banca Etica.

Così l’associazione umanitaria descrive l’iniziativa: “Scappano, fuggono a qualunque costo. Profughi, non migranti: non vi è possibilità di scelta per questi uomini, donne e bambini, tanti bambini. Solo una speranza che supera ogni paura. La paura è il sentimento che si legge sui loro volti, quella che tentano di lasciare alle spalle e quella del mare immenso e ignoto davanti a loro. Nel nostro mare rischiano la vita nell’ultimo tentativo di averne una più dignitosa. Portare loro soccorso è un dovere che ognuno dovrebbe far suo: Mediterranea con la Nave Mar Ionio è lì, dove le cose accadono”.

I ragazzi di Mediterranea e Don Mattia racconteranno questa esperienza nata dalla società civile, con il sostegno di Banca Etica e che potrà continuare a salvare vite, con l’aiuto delle persone sensibili e attente al prossimo. Questo però non è ancora sufficiente: dal 1 gennaio le persone morte durante le traversate sono più di 1070, spesso nel silenzio e nell’assenza di testimoni.

Nel corso della serata si parlerà anche di progetti più volte annunciati ma mai realmente elaborati, per corridoi umanitari e un’accoglienza programmata da parte dei Comuni con progetti sostenibili e virtuosi.

Le attività della Festa dei Popoli sono organizzate con la collaborazione del Comune di Castelnovo Monti, il GAOM, la Caritas di Castelnovo Monti, l’Istituto superiore Nelson Mandela, l’Unitalsi, il Parco nazionale dell’Appennino e l’area Mab Unesco, le Associazioni Vogliamo la Luna, Al Bayt, Una Bottega Diversa, Scuola di Formazione Teologica Appennino Reggiano, Appennino 2.0 – Conoscersi per Costruire, la Croce Verde di Castelnovo, l’Oratorio Don Bosco. L’ultimo appuntamento sarà domenica 24 novembre, alle 15 al Teatro Bismantova, con lo spettacolo teatrale Mondominio della compagnia La Mangrovia.